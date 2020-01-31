В Україні можуть ввести режим підвищеної готовності через коронавірус

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За словами прем'єра Олексія Гончарука, безпеку українців по всьому світу - завдання №1 для уряду

Кабінет міністрів України розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності у рамках єдиної державної системи цивільного захисту через спалах китайського коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука у Telegram.

За його словами, безпеку українців по всьому світу - завдання №1 для уряду.

Також Гончарук доручив оперативно розробити Національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу із залученням МОЗ, МВС, Міноборони, МОН, Мінінфраструктури та низки інших служб і відомств.

Він зазначив, що голови ОДА і держадміністрації у Києві мають посилити заходи захисту на місцевому рівні.

Додав, що розглядається доцільність встановлення режиму підвищеної готовності у рамках єдиної державної системи цивільного захисту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна обмежить авіасполучення з Китаєм через коронавірус. Очікується, що з 3 лютого між країнами не буде прямих авіарейсів.

Як повідомляло РБК-Україна, Гончарук доручив Міністерству закордонних справ, Державній службі України з надзвичайних ситуацій з надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони і Міністерству інфраструктури оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з Китаю через спалах коронавіруса.