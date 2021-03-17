В Україні знову розширили "помаранчеву зону": що змінилося

Станом на 17 березня "помаранчева зона" адаптивного карантину в Україні знову розширилася. Тепер у неї входять 16 областей і Київ.
Вчора в "помаранчевій зоні" перебувало 10 регіонів, а позавчора - 11.
На сьогодні в "помаранчевій зоні" опинилися Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.
У "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта ж перебувають у "жовтій зоні".
Норма госпіталізації у не більше 60 випадків на 100 тисяч населення перевищена:
Так, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив посилити карантин на місцях, щоб запобігти потраплянню регіонів у "червону зону", в якій діють максимальні обмеження, аж до закриття ресторанів, заборони масових заходів, обмежень роботи громадського транспорту.
Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що локдаун в Україні можуть ввести, якщо 50-70% перейдуть в "червону зону".