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В Украине снова расширили "оранжевую зону": что изменилось

Автор: Юлия Струк

По состоянию на 17 марта "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине снова расширилась. Теперь в нее входят 16 областей и Киев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Вчера в "оранжевой зоне" находилось 10 регионов, а позавчера - 11.

На сегодня в "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в "желтой зоне".

Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:

  • Киев - 90,3
  • Винницкая область - 136,5
  • Житомирская область - 111,9
  • Закарпатская область - 98,3
  • Ивано-Франковская область - 133,1
  • Киевская - 65,3
  • Николаевская область - 99,1
  • Одесская - 62,3
  • Хмельницкая область - 87,0
  • Черновицкая область - 99,4

Так, ранее министр здравоохранения Максим Степанов попросил усилить карантин на местах, чтобы предотвратить попадание регионов в "красную зону", в которой действуют максимальные ограничения, вплоть до закрытия ресторанов, запрета массовых мероприятий, ограничений работы общественного транспорта.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве заявили, что локдаун в Украине могут ввести, если 50-70% перейдут в "красную зону".

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