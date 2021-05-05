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Як по Україні розподілилися переселенці з окупованих територій: карта Мінсоцполітики

Автор: РБК-Україна

У єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених з тимчасово окупованих територій осіб на обліку перебувають понад 1,4 мільйона осіб. Мінсоцполітики опублікувало карту, як вони розподілилися по території України.

Про це повідомила прес-служба відомства.

"Станом на 5 травня 2021 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, враховано 1 466 077 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим", - наголошується в повідомленні.

Найбільше переселенців проживає в Донецькій області-513 158 осіб. На другому місці знаходиться Луганська область-283 451 людина. Далі йде Київ (164 032), Харків (136 151), Дніпропетровська область (71 626), Київська область (66 630), Запорізька область (56 426) і Одеська область (38 835).

Фото: розподіл переселенців по Україні (msp.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні затверджено механізм розподілу пільгової іпотеки для переселенців під 3% річних. Для її отримання буде сформована окрема черга, відбирати в яку планується за допомогою генератора випадкових чисел.

В інтерв'ю РБК-Україна уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що в Україні офіційно зареєстровано півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб. З них близько мільйона переселенців фізично проживають на окупованій території.

Відзначимо, раніше НБУ зобов'язав банки України обслуговувати жителів Криму без довідки переселенця.

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