Как по Украине распределились переселенцы с оккупированных территорий: карта Минсоцполитики

“По состоянию на 5 мая 2021 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1 466 077 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым”, - отмечается в сообщении.

Больше всего переселенцев проживает в Донецкой области - 513 158 человек. На втором месте находится Луганская область - 283 451 человек. Далее следует Киев (164 032), Харьков (136 151), Днепропетровская область (71 626), Киевская область (66 630), Запорожская область (56 426) и Одесская область (38 835).

Фото: распределение переселенцев по Украине (msp.gov.ua)