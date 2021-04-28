Переселенцям запропонують пільгову іпотеку. Кандидатів вибере генератор випадкових чисел

В Україні затверджено механізм розподілу пільгової іпотеки для переселенців під 3% річних. Для її отримання буде сформована окрема черга, відбирати в яку планується за допомогою генератора випадкових чисел.

Зазначається, що схвалений механізм пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб дозволить забезпечити приблизно 680 сімей або 1768 осіб. Іпотеку планується видавати на 20 років під 3% річних з розрахунку 63 квадратних метрів на сім'ю.

Для отримання пільгової іпотеки буде сформована окрема черга на базі існуючих реєстрів. Відбір кандидатів допомогою генератора випадкових чисел. Ті, хто не ввійде в ці списки збережуть своє право на отримання житла.

Переможці зможуть самостійно вибрати об'єкти, в яких можуть придбані квартири на кредитні кошти. При цьому будинок повинен бути прийнятий в експлуатацію. Максимальна сума кредиту - 40 тисяч євро. Житло буде купуватися виходячи з розрахунку 21 квадратний метр загальної площі на людину і додатково 10,5 метра на сім'ю.