ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Переселенцям запропонують пільгову іпотеку. Кандидатів вибере генератор випадкових чисел

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 15:45
Переселенцям запропонують пільгову іпотеку. Кандидатів вибере генератор випадкових чисел Фото: будівництво нового житла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні затверджено механізм розподілу пільгової іпотеки для переселенців під 3% річних. Для її отримання буде сформована окрема черга, відбирати в яку планується за допомогою генератора випадкових чисел.

Про це повідомила прес-служба Кабміну України.

Зазначається, що схвалений механізм пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб дозволить забезпечити приблизно 680 сімей або 1768 осіб. Іпотеку планується видавати на 20 років під 3% річних з розрахунку 63 квадратних метрів на сім'ю.

Для отримання пільгової іпотеки буде сформована окрема черга на базі існуючих реєстрів. Відбір кандидатів допомогою генератора випадкових чисел. Ті, хто не ввійде в ці списки збережуть своє право на отримання житла.

Переможці зможуть самостійно вибрати об'єкти, в яких можуть придбані квартири на кредитні кошти. При цьому будинок повинен бути прийнятий в експлуатацію. Максимальна сума кредиту - 40 тисяч євро. Житло буде купуватися виходячи з розрахунку 21 квадратний метр загальної площі на людину і додатково 10,5 метра на сім'ю.

У інтерв'ю РБК-Україна уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що в Україні офіційно зареєстровано півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб. З них близько мільйона переселенців фізично проживають на окупованій території.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховній Раді пропонують забезпечити українців доступним житлом під 5%.Іпотека буде доступна для певних категорій осіб. Зокрема, фінансовий лізинг планують надати і для внутрішніх переселенців.

Крім цього НБУ зобов'язав банки України обслуговувати жителів Криму без довідки переселенця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство ипотека
NEWS
Коболєва звільняють з "Нафтогаз України": що відомо
Коболєва звільняють з "Нафтогаз України": що відомо
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу