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Омбудсмен розповіла, скільки переселенців проживає на окупованій території

Новость на русском → Київ, Четвер 22 квітня 2021 12:08
Омбудсмен розповіла, скільки переселенців проживає на окупованій території Фото: омбудсмен Людмила Денісова (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко, Мілан Лєліч

В Україні офіційно зареєстровано півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб. З них близько мільйона переселенців фізично проживають на окупованій території.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

Вона зазначила, що такі переселенці раз на місяць або в два місяці приїжджають на підконтрольну Україні територію, щоб отримати виплати.

"В основному це пенсіонери", - додала Денісова.

Також уповноважений з прав людини повідомила, що Україна заборгувала 10,5 мільярдів гривень пенсій внутрішнім переселенцям за період 2015-2016 років. Тоді виплати припиняли близько 400 тисячам пенсіонерів.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховній Раді пропонують забезпечити українців доступним житлом під 5%. Іпотека буде доступна для певних категорій осіб. зокрема, фінансовий лізинг планують надати і для внутрішніх переселенців.

Крім цього НБУ зобов'язав банки України обслуговувати жителів Криму без довідки переселенця.

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