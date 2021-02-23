НБУ зобов’язав банки обслуговувати жителів Криму без довідки переселенця
Національний банк України зобов’язав банки обслуговувати жителів Автономної Республіки Крим і міста Севастополя без довідки внутрішньо переміщеної особи. Про це йдеться у листі-роз’ясненні у відповідь на запити державних органів України та скарги громадян.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Також регулятор рекомендував банкам переглянути внутрішні документи з питань фінансового моніторингу для уникнення випадків відмови в обслуговуванні.
Як зазначили в НБУ, згідно з валютним законодавством України фізичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають постійне місце проживання на території АРК і міста Севастополя, є резидентами України.
НБУ наголошує у листі-роз’ясненні на:
- неприпустимості дискримінації жителів Криму та міста Севастополя під час банківського обслуговування;
- необхідності надання повного доступу до фінансових продуктів і сервісів усіх громадян України, які проводять звичайні фінансові операції, щодо яких у банків відсутні підозри.
Нагадаємо, державний Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб. Старою карткою можна розраховуватися до 1 травня 2021 року.
Як повідомляло РБК-Україна, ЄСПЛ прийняв сторону України у справі про виплату пенсій в окремих районах Донецької та Луганської областей. Уряд не може виплачувати гроші на окупованій Росією території з 2014 року.