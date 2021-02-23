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НБУ зобов’язав банки обслуговувати жителів Криму без довідки переселенця

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 16:11
НБУ зобов’язав банки обслуговувати жителів Криму без довідки переселенця Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України зобов’язав банки обслуговувати жителів Автономної Республіки Крим і міста Севастополя без довідки внутрішньо переміщеної особи. Про це йдеться у листі-роз’ясненні у відповідь на запити державних органів України та скарги громадян.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Також регулятор рекомендував банкам переглянути внутрішні документи з питань фінансового моніторингу для уникнення випадків відмови в обслуговуванні.

Як зазначили в НБУ, згідно з валютним законодавством України фізичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають постійне місце проживання на території АРК і міста Севастополя, є резидентами України.

НБУ наголошує у листі-роз’ясненні на:

  • неприпустимості дискримінації жителів Криму та міста Севастополя під час банківського обслуговування;
  • необхідності надання повного доступу до фінансових продуктів і сервісів усіх громадян України, які проводять звичайні фінансові операції, щодо яких у банків відсутні підозри.

Нагадаємо, державний Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб. Старою карткою можна розраховуватися до 1 травня 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, ЄСПЛ прийняв сторону України у справі про виплату пенсій в окремих районах Донецької та Луганської областей. Уряд не може виплачувати гроші на окупованій Росією території з 2014 року.

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