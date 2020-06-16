Контроль над завантаженістю транспорту передадуть поліції

Фото: вантажівки (РБК-Україна)

Раніше контроль габаритно-вагових норм здійснювала "Укртрансбезопасность"

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо заходів по запобіганню порушень габаритно-вагових норм на дорогах. У ході наради президент доручив патрульної поліції взяти контроль над габаритно-ваговими обмеженнями.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Згідно з дорученням Зеленського, Національна поліція повинна взяти на себе функції "Укртрансбезопасности" по контролю за дотриманням норм завантаженості вантажівок. Також до протидії перевантаженості доріг він запропонував приєднатися Службі безпеки України.

"Я хотів би, щоб ви організували спільну роботу зі Службою безпеки України зробити всі заходи запобігання порушення норм габаритно-вагового контролю, насамперед на дорогах загального користування", - звернувся Зеленський до глави Міністерства внутрішніх справ Арсену Авакову.

Голова СБУ Іван Баканов підтримав ініціативу президента.

Також Зеленський зазначив необхідність розробки програми реформування "Укртрансбезопасности".

Нагадаємо, наприкінці вересня 2019 року в Україні набрав чинності закон для запобігання руйнування доріг, яким передбачається штраф за перевантаженість автомобіля.

Також повідомлялося, що у минулому році в Україні запустили автоматичні пункти зважування вантажних автомобілів (WiM), протягом 2020 року повинні встановити близько 100 таких пунктів.

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Автор: Игорь Литвиненко