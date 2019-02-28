В Україні пройде операція "Мігрант"

Фото: прикордонник (dpsu.gov.ua)

Операція планується навесні 2019 року

На території України навесні 2019 року планується проведення операції "Мігрант". Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

За його словами, з 1 березня по 31 травня 2019 року на території України планується проведення цільових профілактичних заходів щодо нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері під умовною назвою "Мігрант". Підготовчий етап операції "Мігрант" пройде з 1 по 15 березня, а практичний - з 16 березня до 31 травня.

Слободян розповів, що основна мета операції є запобігання та протидія нелегальній міграції, а також перевірка дотримання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування в Україні.

Нагадаємо, з початку операції "Кордон-2018" прикордонники затримали 880 порушників державного кордону і прикордонного режиму. Крім того, в ході операції співробітниками Держприкордонслужби було виявлено більше 1 тисячі потенційних мігрантів та вилучено понад 1,05 мільйона пачок сигарет.

Також повідомлялося, що прикордонники з початку року виявили майже 700 розшукуваних Інтерполом осіб.