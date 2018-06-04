З початку операції "Кордон-2018" прикордонники затримали 880 порушників

Крім цього було виявлено понад 40 кг наркотичних засобів

З початку операції (з 24 квітня) "Кордон-2018" прикордонники затримали 880 порушників державного кордону і прикордонного режиму. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Крім того, за цей період було виявлено понад 260 одиниць зброї і боєприпасів та більше 40 кілограмів наркотичних засобів. Також в рамках операції було виявлено та вилучено близько 400 тисяч пачок сигарет та майже 300 тисяч літрів горілчаних виробів", - повідомляють у ДПСУ.

Операція буде тривати до кінця листопада. До її проведення залучено інші правоохоронні органи, Збройні сили України, а також ресурси Європейської агенції "FRONTEX", місії ЄС EUBAM та прикордонних відомств суміжних держав.

Нагадаємо, 7 травня прикордонники у пункті пропуску "Порубне", що на кордоні з Румунією, завадили незаконному вивезенню дитини.