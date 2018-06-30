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Інтерв'ю

Співробітники ДПСУ з початку року виявили майже 700 розшукуваних Інтерполом осіб

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 10:49
Фото: ДПСУ (dpsu.gov.ua)
Фото: ДПСУ (dpsu.gov.ua)

Прикордонники реалізували більше тисячі спрацювань бази даних Інтерполу

Українській прикордонники з початку 2018 року виявили 700 розшукуваних Інтерполом осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"З початку 2018 року співробітники прикордонного відомства реалізували більше тисячі спрацювань бази даних Інтерполу, серед яких близько 90 відносно авто та майже 700 стосовно (розшукуваних, - ред.) осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники Мукачівського загону затримали зловмисника, який намагався незаконно переправити до Угорщини тютюнові вироби. В ході розшукових заходів прикордонники окрім транспортного засобу з сигаретами виявили також й гумовий човен з електродвигуном та пристрій для подолання контрольно-слідової смуги.

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Теги публікації: Інтерпол, пограничники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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