У МЗС оцінили ймовірне призначення Маркарової послом у США

Фото: Оксана Маркарова (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба оцінив ймовірне призначення Оксани Маркарової новим послом у США. На думку міністра, вона буде ефективним послом.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я абсолютно переконаний, що Оксана Маркарова буде ефективним послом у США. І на політичному треку, і на військово-технічному треку, і у питаннях торгівлі і інвестицій, і в питанні взаємодії з МВФ, який за іронією долі теж розташований у Вашингтоні", - розповів глава МЗС.

Міністр зазначив, що вірчі грамоти посол повинна вручати вже новому президенту США.

Також міністр прокоментував питання про те, що Маркарову хочуть відправити у США, щоб вона просила грошей.

"Взагалі-то, ми всіх послів засилаємо, зокрема для того, щоб вони шукали гроші - не просили, а шукали. Що таке пошук грошей? Це і залучення інвестицій, і збільшення обсягів торгівлі, відкриття нових ринків для українських компаній, і взаємодія з фондами і міжнародними фінансовими інститутами", - розповів Кулеба.

За його словами, згідно з даними останнього соцопитування, який ще не було опубліковане, одним з найбільших очікувань наших громадян від української дипломатії є торгівля, інвестиції та залучення грошей в Україну.

Маркарова обіймала посаду міністра фінансів України з 22 листопада 2018 року по 4 березня 2020 на уряді Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.

Нагадаємо, в кінці листопада стало відомо, що влада вирішила змінити посла України в США. Кулеба запропонував на цю посаду Оксану Маркарову.