Фото: Мехран Гасимов і Владислав Каневський (azerbaijan.mfa.gov.ua)

В Азербайджані відкрили перше почесне консульство України. Воно буде розташоване в місті Шемахи і охоплювати Агдаський, Ахсуйський, Гобустанський, Гейчайський, Ісмаіллінський і Шемахінський райони.

Про це повідомили в прес-службі посольства України в Азербайджані.

Почесним консулом України в Шемахи був призначений Мехран Гасимов. Церемонія призначення пройшла 27 жовтня в посольстві України в Баку за участю українського посла Владислава Каневського.

"Відкриття першого почесного консульства України в Азербайджані є свідченням високої динаміки співпраці між обома країнами і створює сприятливі умови для подальшого розширення торговельно-економічних, культурно-гуманітарних та регіональних зав'язок між нашими державами", - повідомили в посольстві.

Відзначимо, консульство здійснює контакти з місцевою владою, займається обслуговуванням громадян, рішенням їх проблем і оформленням документів (візи, паспорта, нотаріальні документи, довідки та інше).

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував відкриття українського консульства в польському Вроцлаві.

Також повідомлялося, що Україна відкриє нове консульство в румунському в місті Сігету-Мармацієй.