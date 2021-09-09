В Україні проведуть перепис населення, а Рада легалізувала криптовалюти: новини за 8 вересня

У Раді узгодили виділення грошей на перепис населення, Україна легалізує криптовалюти, названі терміни переходу України в "жовту" зону адаптивного карантину. Детальніше про те, що сталося в середу, 8 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Україну можуть перевести в "жовту" зону через два тижні, - джерело

Україну можуть перевести в "жовту" зону адаптивного карантину через два тижні. Кабміну знадобиться близько тижня для розробки нових правил карантину в "жовтих" і "червоних" зонах. Про це РБК-Україна повідомило проінформоване джерело в уряді. За його словами, після розробки постанови з цими нововведеннями їх повинен затвердити Кабмін.

"Україна перейде в "жовту" зону тільки через сім днів після затвердження постанови. До тих пір країна буде жити за правилами "зеленої" зони", - пояснив співрозмовник. Він уточнив, що остаточного рішення щодо того, які пом'якшення будуть для вакцинованих, поки немає. У напрацюванні нових правил беруть участь різні міністерства. Але, за словами співрозмовника, жодних сюрпризів не буде.

Україна легалізує криптовалюти: Рада прийняла закон про віртуальні активи

Верховна рада України легалізувала віртуальні активи. Відповідний законопроект № 3637 у другому читанні підтримали 276 нардепів.

Цей закон регулює галузь криптовалют. Передбачається, що власники віртуальних активів зможуть легально обмінювати і декларувати їх, а міжнародні криптокомпанії - реєструвати блокчейн-бізнес в Україні. Також закон визначає поняття і правовий статус віртуального активу. Після підпису президента кріптовалюти отримають юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді.

У Раді погодили виділення грошей на перепис населення України в 2023

Бюджетний комітет Верховної ради погодив виділення коштів на підготовку перепису населення України. Очікується, що він пройде в 2023 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

"Перепис населення відбудеться в 2023 році. Бюджетний комітет Верховної ради щойно погодив виділення 82 474, 9 тисяч гривень на підготовку до перепису населення України в 2023 році", - зазначив він.

"Газпром" розпочне постачання газу через "Північний потік-2" вже з 1 жовтня, - Bloomberg

Російська газова компанія-монополіст "Газпром" вже незабаром може розпочати постачання газу через "Північний потік-2". За неофіційними даними, це може відбутися вже 1 жовтня.

Відзначимо, що 6 вересня було покладено останню трубу газопроводу "Північний потік-2". Після зістикування німецької та данської секції, необхідно буде провести ще пусконалагоджувальні роботи.

Студентка з Полтави, яка стріляла з арбалета по вчителях, відзначилася заявою: "вбивати не хотіла"

У Полтаві повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство 19-річній дівчині, яка поранила двох вчителів з арбалета в школі. Затримана навчається на психолога в Національному університеті цивільного захисту України Вона повідомила, що шкодує про свій вчинок. "Прошу вибачення, вбивати не хотіла. Я дуже жалкую, що це бачили діти", - сказала вона в будівлі суду.

Цікаво, що 19-річна Таїсія Петрова не стала називати причину своєї агресії, яка призвела до поранення двох педагогів. Однак дівчина хотіла б повернути час назад, щоб "конструктивно поговорити". Імен своїх жертв вона не знає, проте називає їх ні в чому не винними людьми. Також Петрова зазначила дії хлопчика з 9 класу, який відібрав у неї арбалет. Вона назвала його героєм.

Антициклон Hermelinde принесе в Україну небезпечне явище: синоптики зробили попередження

Погода в Україні буде теплою і сухою завдяки антициклону Hermelinde, при цьому синоптики попереджають про небезпечні тумани, які будуть сильно погіршувати видимість на дорогах вранці і ввечері.

Що буде з погодою в країні 9 вересня, коли в Україну повернуться дощі - читайте в матеріалі Styler.