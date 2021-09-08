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У Раді погодили виділення грошей на перепис населення України в 2023

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Київ, Середа 08 вересня 2021 16:56
У Раді погодили виділення грошей на перепис населення України в 2023 Фото: перепис населення пройде в 2023 (twitter.com)
Автор: Олександр Мороз

Бюджетний комітет Верховної ради погодив виділення коштів на підготовку перепису населення України. Очікується, що він пройде в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

"Перепис населення відбудеться в 2023 році. Бюджетний комітет Верховної ради щойно погодив виділення 82 474, 9 тисяч гривень на підготовку до перепису населення України в 2023 році", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окремий раунд перепису населення у 2023 році проведуть через інтернет.

А директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю РБК-Україна говорила, що чисельність населення за підсумками найближчого перепису складе 38 млн без урахування окупованого Криму і частини Донбасу.

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