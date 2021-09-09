В Украине проведут перепись населения, а Рада легализовала криптовалюты: новости за 8 сентября

В Раде согласовали выделение денег на перепись населения, Украина легализует криптовалюты, названы сроки перехода Украины в "желтую" зону адаптивного карантина. Подробнее о том, что произошло в среду, 8 сентября - в материале РБК-Украина.

Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник

Украину могут перевести в "желтую" зону адаптивного карантина через две недели. Кабмину понадобится около недели для разработки новых правил карантина в "желтых" и "красных" зонах. Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник в правительстве. По его словам, после разработки постановления с этими нововведениями их должен утвердить Кабмин.

"Украина перейдет в "желтую" зону только через семь дней после утверждения постановления. До тех пор страна будет жить по правилам "зеленой" зоны", - объяснил собеседник. Он уточнил, что окончательного решения насчет того, какие смягчения будут для вакцинированных, пока нет. В наработке новых правил участвуют разные министерства. Но, по словам собеседника, никаких сюрпризов не будет.

Украина легализует криптовалюты: Рада приняла закон о виртуальных активах

Верховная рада Украины легализовала виртуальные активы. Соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов.

Этот закон регулирует отрасль криптовалют. Предполагается, что держатели виртуальных активов смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине. Также закон определяет понятие и правовой статус виртуального актива. После подписи президента криптовалюты получат юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде.

В Раде согласовали выделение денег на перепись населения Украины в 2023

Бюджетный комитет Верховной рады согласовал выделение средств на подготовку переписи населения Украины. Ожидается, что она пройдет в 2023 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

"Перепись населения состоится в 2023 году. Бюджетный комитет Верховной рады только что согласовал выделение 82 474, 9 тысяч гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", - отметил он.

"Газпром" начнет поставки газа через "Северный поток-2" уже с 1 октября, - Bloomberg

Российская газовая компания-монополист "Газпром" уже вскоре может начать поставки газа через "Северный поток-2". По неофициальным данным, это может произойти уже 1 октября.

Отметим, что 6 сентября была положена последняя труба газопровода "Северный поток-2". После состыковки немецкой и датской секции, необходимо будет провести еще пусконаладочные работы.

Стрелявшая из арбалета по учителям студентка из Полтавы отличилась заявлением: "убивать не хотела"

В Полтаве сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство 19-летней девушке, которая ранила двух учителей из арбалета в школе. Задержанная учится на психолога в Национальном университете гражданской защиты Украины. Она сообщила, что сожалеет о своем поступке. "Прошу прощения, убивать не хотела. Я очень жалею, что это видели дети", - сказала в здании суда полтавчанка.

Интересно, что 19-летняя Таисия Петрова не стала называть причину своей агрессии, которая привела к ранению двух педагогов. Однако девушка хотела бы вернуть время назад, чтобы "конструктивно поговорить". Имен своих жертв она не знает, однако называет их ни в чем не повинными людьми. Также Петрова отметила действия мальчика из 9 класса, который отобрал у нее арбалет. Она назвала его героем.

Антициклон Hermelinde принесет в Украину опасное явление: синоптики сделали предупреждение

Погода в Украине будет теплой и сухой благодаря антициклону Hermelinde, при этом синоптики предупреждают об опасных туманах, которые будут сильно ухудшать видимость на дорогах утром и вечером.

Что будет с погодой в стране 9 сентября, когда в Украину вернутся дожди - читайте в материале Styler.