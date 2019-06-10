У Рівненській області перевіряють повідомлення про мінування АЕС

Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Також у поліцію надійшло повідомлення про замінування Рівненського державного гуманітарного університету

Поліція перевіряє повідомлення про замінування Рівненської АЕС та місцевого університету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

Так, зараз на місцях працюють правоохоронці, працівники вибухотехнічного відділу, кінологи та екстрені служби.

"10 червня о 10:55 до поліції надійшло повідомлення від помічника ректора, що на електронну адресу Рівненського державного гуманітарного університету надійшов лист про замінування навчального закладу. Наразі слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу, кінологи та екстрені служби працюють на вулиці Степана Бандери. Об 11:20 до поліції надійшло аналогічне повідомлення про замінування Рівненської АЕС", - поінформували у поліції.

Нагадаємо, станція київського метро "Олімпійська" закрита на вхід і вихід, оскільки надійшов анонімний дзвінок про замінування.

Як писало РБК-Україна раніше, невідомий повідомив про мінування станцій метро "Театральна" і "Золоті ворота". Протягом деякого часу станції були закриті, але після перевірки з'ясувалося, що повідомлення було хибним. Пізніше на спецлінію надійшов дзвінок про замінування станції метро "Теремки". Станцію закрили і перевірили, небезпечних предметів виявлено не було.

Зазначимо, в поліцію Харкова надійшло повідомлення про замінування 31 об'єкта. 3 червня в Харкові замінували 23 будівлі, 7 лікарень і аеропорт. Інформація не підтвердилася.

У кінці травня у Вінниці співробітники Національної поліції перевірили інформацію про замінування 28 об'єктів у місті.