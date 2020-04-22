Карантин в Україні подовжують до травня: що потрібно знати

На 22 квітня призначено засідання Кабміну з приводу подовження карантину через коронавірус. Напередодні в уряді озвучили можливість пом'якшення деяких обмежень, але також відзначили, що пік епідемії в країні ще не настав. Що відомо про дату зняття карантину, і які обмежувальні заходи можуть скасувати - детально на РБК-Україна.

Терміни подовження карантину

24 квітня закінчується строк дії карантинних обмежень, які запровадив уряд для боротьби з поширенням коронавірусу.

Однак динаміка захворюваності в країні продовжує зростати, а під час свят відбулися масові порушення, що може привести до масштабного спалаху COVID-19. У зв'язку з чим представники влади неодноразово висловлювалися про необхідність пролонгації карантину.

Так, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував подовження карантинного режиму до 12 травня, але й ця дата не є остаточною. При цьому він допустив, що деякі обмеження почнуть пом'якшувати вже з 27 квітня.

Раніше Ляшко заявляв, що скасування карантину в Україні буде залежати від темпу зростання захворювань коронавірусом. Якщо кількість хворих щодня буде рости більше ніж на 2% від усіх інфікованих, то карантин в Україні продовжать.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також підтвердив наміри уряду подовжити дію обмежень через очікуваний сплеск захворюваності на початку травня. У той же час, планується послабити карантин у 2-3 сферах ужена цього тижня. Шмигаль висловив думку, що в першу чергу необхідно знімати обмеження для некритичних об'єктів інфраструктури

За заявою президента Володимира Зеленського, з 24 квітня карантинні заходи будуть пом'якшені в деяких важливих галузях. Часткове зняття обмежень відбудеться в транспортній сфері в травні. При цьому глава держави зазначив, що в Україні ще немає хвилі захворюваності, і треба бути обережними у зв'язку з пасхальними і травневими святами.

МОЗ пропонує відкрити парки і музеї

У Міністерстві охорони здоров'я підтверджують, що карантин слід продовжити як мінімум до 12 травня. Але найближчим часом можуть зняти заборону на роботу парків, музеїв, бібліотек.

Обмеження пом'якшать за умови дотримання санітарних заходів безпеки, в т.ч. дотримання дистанції, носіння індивідуальних засобів захисту, обмеження кількості відвідувачів, обов'язкова перевірка температури.

"Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати пом'якшення карантинних заходів. Наприклад, прогулянки в парках. Але ці прогулянки будуть чітко обмежені за кількістю осіб, щодо засобів індивідуального захисту", - заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Пік захворюваності на початку травня

Згідно з розрахунками Національної академії наук, в Україні очікується два піки захворюваності - наприкінці квітня і в період 3-8 травня. Зростання числа інфікованих COVID-19 прогнозується після Великодня і травневих свят.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін буде приймати рішення про терміни дії карантину, грунтуючись на даних розрахунках. Після проходження піку епідемії уряд почне впроваджувати антикризовий план для підтримки національної економіки.

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, спалах захворюваності коронавірусом в Україні очікується на 5-10 день після святкування Великодня. Порушення карантинного режиму і відвідування церковних богослужінь може привести до масового зараження. У МОЗ зазначили, що недотримання карантину українцями може вплинути на його продовження.

Карантин в Україні триває другий місяць

У зв'язку із загрозою поширення COVID-19, з 12 березня до 3 квітня було оголошено загальнонаціональний карантин. Закрилися освітні заклади, були заборонені масові заходи, введена заборона на роботу кафе, ресторанів, спортзалів, зупинилася робота метро.

Однак через зростання захворюваності обмежувальні заходи посилили, і з 6 квітня в країні був оголошений обов'язковий масковий режим в суспільних місцях. Кабмін продовжив карантин до 24 квітня.

Додатково були введені обмеження на пересування групами не більше 2-х осіб, заборонені прогулянки в парках і скверах. Також було призупинено міжнародне сполучення, закриті кордони, припинено рух залізничного та автобусного транспорту.