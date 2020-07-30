В Україні продовжать реформу корпоративного управління

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

До стандартів ОЕСР повинні привести 15 найбільших держпідприємств

Уряд України продовжить реформу корпоративного управління. Зараз готується підготовка та приведення 15 найбільших державних підприємств до стандартів ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку).

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба Кабміну.

За словами прем'єра, уряд зацікавлений в успішному завершенні реформи щодо поліпшення економічного управління підприємствами держсектора.

"Ми робили і будемо робити все кроки по відношенню до продовження тих успіхів, які вже досягнуті в реалізації цієї реформи. Від уряду, від президента і від профільних міністрів є бажання продовжувати цю реформ", - зазначив Шмигаль.

Крім цього він заявив, що в уряду немає повноважень скасувати закон Верховної ради, яким обмежені на період карантину заробітні плати членів наглядових рад держпідприємств до 10 мінімальних заробітних плат.

"В уряду немає можливості припинити карантин, адже відбувається зростання кількості захворювань і розгортання епідемії", - сказав Шмигаль.

Раніше РБК-Україна писало, що державний концерн "Укроборонпром" планує ліквідувати.

Також повідомлялося, що Кабмін внесе в Раду законопроект про реформу нотаріату на початку осені.