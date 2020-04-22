Концерн "Укроборонпром" планують ліквідувати

Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Концерн буде розділений на шість холдингів

В державному концерні "Укроборонпромі" мають намір створити щонайменше шість галузевих корпорацій, а сам концерн буде ліквідовано. Про це заявив заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" і глава Офісу трансформації концерну Роман Бондар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

В концерні вже створили Офіс трансформації і Стратегічний Комітет. Обидві команди, у тісній співпраці з керівниками підприємств, вже розробляють галузеві стратегії.

"Наприклад, до складу бронетанкового холдингу, під кодовою назвою ZIMM, увійшли підприємства, які здійснюють ремонт, виготовляють компоненти, проводять дослідження і створюють кінцевий продукт. Такий собі повний виробничий цикл. Подібним чином будуть створені і інші галузеві холдинги, в основі яких будуть найбільш прогресивні і перспективні підприємства Концерну. Що стосується самого Концерну, то в тому вигляді і в тій ролі, як він створювався, він точно припинить існування. Ми вважаємо, що "Укроборонпром" повинен бути ліквідований в результаті реформи", - заявив Бондар.

Він додав, що реформувати неефективну систему корпоративного управління державними оборонними підприємствами неможливе без зміни законодавчої рамки: прийняття змін до Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" та прийняття нового закону України "Про корпоратизацію підприємств ОПК"

За словами Бондаря, на сьогодні проекти законів знаходяться на розгляді профільного комітету ВРУ, і реформа "Укроборонпрому" безпосередньо залежить від ефективності парламенту.

"Без необхідних законів термін створення корпорацій складе близько 2,5 років. З прийняттям законів - реально впоратися за 6-9 місяців", - повідомив він.

Нагадаємо, заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм заявив, оборонний концерн планує розсекретити частина оборонного замовлення в 2021 році.