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Кабмін внесе до Ради закон про реформу нотаріату на початку осені

Україна, Четвер 30 липня 2020 16:43
Кабмін внесе до Ради закон про реформу нотаріату на початку осені
Фото: Ольга Оніщук (novavlada.info)
Автор: Юлія Струк

Розробка проекту перебуває на фінальній стадії

Кабінет міністрів внесе до Верховної ради законопроект про реформу нотаріату на початку осені. Розробка документу перебуває на фінальній стадії.

Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань держреєстрації Ольга Оніщук, передає урядовий портал.

Вона зазначила, що Міністерство юстиції впроваджує масштабну реформу нотаріату.

"Наразі розробка відповідного законопроекту перебуває уже на фінішній прямій. Ця законодавча ініціатива буде внесена на розгляд парламенту вже на початку осені", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що реалізація реформи передбачає три стратегічні кроки. Один з них - запровадження електронної системи нотаріату.

"Цей проект покликаний поліпшити якість нотаріальних дій шляхом зменшення часу на вчинення дії та захисту нотаріального документу від підробки", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому Верховна рада прийняла за основу зміни до закону "Про нотаріат".

Як писало РБК-Україна, у кінці листопада 2019 року міністр юстиції України Денис Малюська анонсував надання нотаріусам права реєструвати шлюби і розлучення.

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