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В Україні продовжать карантин та режим НС до 1 жовтня, - Шмигаль

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Київ, Середа 11 серпня 2021 13:10
В Україні продовжать карантин та режим НС до 1 жовтня, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Уряд продовжить карантин в Україні до 1 жовтня. Також Кабмін продовжить режим надзвичайної ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

За словами Шмигаля, епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом.

"Уряд продовжить адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року", - повідомив прем'єр.

Він зазначив, що уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%.

Нагадаємо, в НАН заявили, що у двох областях України найзагрозливіша ситуація з коронавірусом.

Раніше повідомлялось, що вчені прогнозують ріст числа добових COVID-випадків з наступного тижня.

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