В Украине продлят карантин и режим ЧС до 1 октября, - Шмыгаль
Правительство продлит карантин в Украине до 1 октября. Также Кабмин продлит режим чрезвычайной ситуации в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.
По словам Шмыгаля, эпидемическая ситуация контролируемая, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавирусу.
"Правительство продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года", - сообщил премьер.
Он отметил, что правительство готовит больницы, а количество коек с кислородом сейчас составляет почти 100%.
Напомним, в НАН заявили, что в двух областях Украины угрожающая ситуация с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что ученые прогнозируют рост числа суточных COVID-случаев со следующей недели.