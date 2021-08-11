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В Украине продлят карантин и режим ЧС до 1 октября, - Шмыгаль

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Киев, Среда 11 августа 2021 13:10
В Украине продлят карантин и режим ЧС до 1 октября, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительство продлит карантин в Украине до 1 октября. Также Кабмин продлит режим чрезвычайной ситуации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

По словам Шмыгаля, эпидемическая ситуация контролируемая, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавирусу.

"Правительство продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года", - сообщил премьер.

Он отметил, что правительство готовит больницы, а количество коек с кислородом сейчас составляет почти 100%.

Напомним, в НАН заявили, что в двух областях Украины угрожающая ситуация с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что ученые прогнозируют рост числа суточных COVID-случаев со следующей недели.

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