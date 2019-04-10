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В Україні продовжили строки запуску електронних земельних торгів

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 15:43
В Україні продовжили строки запуску електронних земельних торгів
Ілюстративне фото (loda.gov.ua)

Пілотний проект щодо земельних торгів продовжили до кінця року

Кабінет міністрів України до кінця року продовжив пілотний проект щодо електронних земельних торгів. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, члени уряду внесли зміни в пілотний проект по впровадженню електронних земельних торгів та посилення безпеки зберігання і захисту даних. Таким чином, його реалізацію продовжено до кінця року.

Впровадження електронних торгів направлено на запобігання корупції та зловживань у сфері земельних відносин.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що електронні земельні торги, пілотний проект по запуску яких реалізує уряд, проходять, в тому числі, на платформі ProZorro.Продажі.

Зазначимо, раніше передбачалося, що Кабінет міністрів України подасть до парламенту законопроект про ринок землі до 1 березня. Згідно з чинним законодавством, мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення діє до 2020 року. Минулого року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав мораторій на продаж землі в Україні порушенням прав людини.

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