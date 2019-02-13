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Уряд затвердив строки подання законопроекту про ринок землі

Новини » Політика    13.02.2019 - 13:47
Уряд затвердив строки подання законопроекту про ринок землі
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

В Україні планують зняти мораторій на продаж землі

Кабінет міністрів України подасть до парламенту законопроект про ринок землі до 1 березня. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, на засіданні члени уряду затвердили план організації підготовки законопроектів про введення ринку землі. Згідно з рішенням, Кабінет міністрів до 1 березня має розробити і подати відповідний документ на розгляд Верховної ради.

 

Фото: документ Кабміну

Нагадаємо, вчора на бізнес-конференції Dragon Capital чинний президент України Петро Порошенко заявив, що після переобрання зробить все для скасування мораторію на продаж землі. Він також назвав відсутність ринку землі ще більшим гальмом для зростання економіки, ніж корупція. Крім того, він пообіцяв, що після виборів президента і Верховної ради повернеться до законопроекту про податок на виведення капіталу як ключового джерела для внутрішніх інвестицій.

На початку лютого Порошенко схвалив продовження мораторію на продаж землі. Згідно з документом, заборону на відчуження земель сільськогосподарського призначення продовжено до 2020 року.

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