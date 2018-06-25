У МЕРТ розповіли, як будуть проводитися електронні земельні аукціони

У відомстві констатують зростання попиту на оренду землі

Електронні земельні торги, пілотний проект по запуску яких реалізує уряд, будуть відбуватися, зокрема, на платформі ProZorro.Продажу. Відповідні зміни в постанову №688 Кабінет Міністрів прийняв на засіданні 20 червня, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

Зокрема, передбачено, що Госгеокадастр, як організатор торгів, зможе використовувати зовнішні електронні майданчики для реалізації прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності. Різноманіття точок входу для потенційних покупців підвищить рівень транспарентності процесу, а онлайн-формат торгів дозволить залучити максимальну кількість учасників, в тому числі новий пул покупців, які вже є постійними користувачами системи ProZorro.Продажу. Зараз відбувається налаштування торгових процедур відповідно до вимог Земельного кодексу, який регулює порядок проведення земельних торгів.

"За останні п'ять років кількість земельних ділянок, право на оренду яких були реалізовані шляхом аукціону, зросла у 31 раз, а конкурентний формат придбання цього права став фактично безальтернативним для учасників ринку. При запуску електронних торгів ми спираємося на готову інфраструктуру ProZorro.Продажу, яка вже успішно працює, що дозволить нам оперативно відійти від архаїчного формату проведення торгів і оптимізувати витрати часу і ресурсів для запуску аукціонів онлайн", - зазначив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк.

З моменту свого запуску, повідомили в МЕРТ, система забезпечила прозорий продаж активів вже на 9 млрд гривень. А кожен другий аукціон з оренди майна в ProZorro.Продажу проходить із зростанням ціни на 80%.

В 2017 році на земельних торгах було реалізовано 1,837 тис. прав оренди на земельні ділянки загальною площею 42,5 тис. га. В результаті місцеві бюджети отримали 118,7 млн гривень. Середня орендна ставка, що формується на торгах, за останні 5 років збільшилася більш ніж на 10 п. п. і, за підсумками 2017, склала 14,73%. За перші 6 місяців 2018 цей показник вже підвищено до 18,75%

Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на конкурентних засадах у формі аукціону встановлений главою 21 Земельного кодексу України.

Нагадаємо, Верховна рада України зможе ухвалити у другому читанні зміни до Земельного кодексу щодо спрощення доступу до сільськогосподарських земель для розвитку сімейних фермерських господарств до осені.