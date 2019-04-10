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В Украине продлили сроки запуска электронных земельных торгов

Новости » Общество    10.04.2019 - 15:43
В Украине продлили сроки запуска электронных земельных торгов
Иллюстративное фото (loda.gov.ua)

Пилотный проект по земельным торгам продлили до конца года  

Кабинет министров Украины до конца года продлил пилотный проект по электронным земельным торгам. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, члены правительства внесли изменения в пилотный проект по внедрению электронных земельных торгов и усиления безопасности хранения и защиты данных. Таким образом, его реализация продлена до конца года.

Внедрение электронных торгов направлено на предотвращение коррупции и злоупотреблений в сфере земельных отношений.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что электронные земельные торги, пилотный проект по запуску которых реализует правительство, проходят, в том числе, на платформе ProZorro.Продажи.

Отметим, ранее предполагалось, что Кабинет министров Украины подаст в парламент законопроект о рынке земли до 1 марта. Согласно действующему законодательству, мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения действует до 2020 года. В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека.

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