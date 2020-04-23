В Україні продовжили карантин, а Саакашвілі може стати віце-прем'єром: новини за 22 квітня

Карантин в Україні продовжений, Саакашвілі можуть призначити віце-прем'єром з реформ, Кабмін ввів держрегулювання цін. Детальніше про те, що сталося в середу, 22 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні продовжили карантин до 11 травня

Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За добу МОЗ зафіксовано 467 нових випадків інфекції, померли від ускладнень 13 осіб. Всього за час пандемії в Україні підтверджено 6592 інфікованих.

Саакашвілі можуть призначити віце-прем'єром з реформ

Верховна рада України в п'ятницю, 24 квітня, може призначити колишнього главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром з реформ. Про це РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, кандидатура Саакашвілі на цю посаду розглядається.

В Україні запровадили держрегулювання цін

Кабінет міністрів України запровадив державне регулювання цін на десять продовольчих товарів, на окремі ліки, дезінфікуючи засоби, а також на засоби індивідуального захисту. Під час засідання 22 квітня була ухвалена постанова "Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення".

Зеленський про війну на Донбасі: закінчимо до кінця каденції

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що війна на Донбасі буде завершена до кінця його каденції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фільм "Рік президентства Зеленського".

Так, глава держави висловив впевненість, що йому вдасться за час свого президентського терміну досягнути завершення війни на Донбасі.

В Україні презентували цифрові паспорти

У середу, 22 квітня, у мобільному додатку "Дія" стали доступними цифрові документи громадянина України. Про це під час онлайн-презентації цифрових документів повідомив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глав держави, відсьогодні українські громадяни мають змогу користуватися цифровими ID-паспортом та біометричним закордонним паспортом.

Мер Івано-Франківська влип у гучний скандал через ромів (відео)

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив в гучний скандал через доручення правоохоронцям вивезти всіх громадян ромської національності в Закарпатську область. У поліції відреагували на висловлювання і відкрили кримінальне провадження.

На нараді міськради Марцінків обурювався, що правоохоронці не повністю впоралися із завданням, і не всіх ромів вивезли з міста. Мер зобов'язав підлеглих вирішити питання до 28 квітня (відео).

Сестра Кім Чен Ина може очолити КНДР

У Північній Кореї готують на заміну лідеру країни Кім Чен Ину його молодшу сестру Кім Е Чжон на випадок екстрених обставин. Про це повідомляє газета New York Post.

Як повідомляється, на пленумі ЦК Трудової партії Кореї в кінці 2019 року було прийнято рішення, що у разі раптової смерті Кім Чен Ина, його посаду займе сестра. Джерела газети стверджують, що після цього "від імені Кім Е Чжон було дано багато директиви щодо партійної і військової лініях".

В Україну йде справжня весна зі зливами і теплом: нові карти погоди

Погода в Україні сильно зміниться в найближчі дні. В країну прийде істотне потепління, а разом з ним і дощі, а іноді і зливи. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Так Наталка Діденко повідомила, що відчутне потепління прийде вже завтра, 23 квітня. Температура буде і надалі підвищуватися, але вже в суботу в країні очікуються "результативні дощі".