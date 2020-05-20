В Україні продовжили карантин до 22 червня, але з послабленнями

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 22 червня. Втім, деякі обмеження послабили.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні, передає кореспондент РБК-Україна.

Постанову про продовження карантину буде опубліковано завтра, як заявив Шмигаль. Її потрібно допрацювати.

"Проект пропонується встановити з 22 травня 2020 року по 22 червня на території України карантину з урахуванням епідемічної ситуації в регіонах. Це так званий адаптивний карантин, про який ми казали", - заявив голова МОЗ Максим Степанов на засіданні.

Карантин продовжили, але з послабленнями. Зокрема, з 25 травня запускають метро, а з 22 травня - громадський транспорт. Крім того, в Україні вводять певні ознаки епідемічної ситуації в регіонах.

"А саме: інцидентність - середня кількість випадків за останні 7 днів, яка має складати менше 12 осіб на 100 тисяч населення; завантаженність ліжок, повинна становити менше 50%. Кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу повинна складати більше ніж 12 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів. Послаблення застосовуються та припиняються на території регіону на підставі рішення регіональної комісії. В нас вводиться 5 етапів, зараз ми знаходимось на 1 етапі", - заявив Степанов.

За словами Степанова, введення саме адаптивного карантину дасть змогу повністю контролювати ситуацію, дуже швидко реагувати в залежності від регіону.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко раніше заявляв, що карантин буде тривати до 22 червня. Він порівняв епідситуацію в Україні та Польщі, зазначивши схожість сценаріїв поширення вірусу.

Також він допустив, що карантин може бути відмінено передчасно у випадку стрімкого зниження захворювань.

Крім того, в рамках ослаблення карантину Міністерство охорони здоров'я підготувало рекомендації щодо відновленню роботи громадського транспорту.

Втім, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ситуація в восьми регіонах не дозволяє запустити транспорт. Він також пояснив, що в цих областях на сьогодні робиться дуже мало тестів на коронавірус.