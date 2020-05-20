В Украине продлили карантин до 22 июня, но с ослаблениями

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение продлить карантин в Украине до 22 июня. Впрочем, некоторые ограничения ослабили.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании, передает корреспондент РБК-Украина.

Постановление о продлении карантина будет опубликовано завтра, как заявил Шмыгаль. Его нужно доработать.

"Проектом предлагается установить с 22 мая 2020 по 22 июня на территории Украины карантин с учетом эпидемической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин, о котором мы говорили", - заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании.

Карантин продлили, но ослаблениями. В частности, с 25 мая запукають метро, ​​а с 22 мая - общественный транспорт. Кроме того, в Украине вводят определенные признаки эпидемической ситуации в регионах.

"А именно: инцидентность - среднее количество случаев за последние 7 дней, которое должно составлять менее 12 человек на 100 тыс. население; загруженность коек должна составлять менее 50%. Количество тестов методом ПЦР и иммуноферментного анализа должно составлять более 12 на 100 тыс. население в течение последних 7 дней. Ослабления применяются и прекращаются на территории региона на основании решения региональной комиссии. У нас вводится 5 этапов, сейчас мы находимся на 1 этапе ", - заявил Степанов.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее заявлял, что карантин будет продлен до 22 июня. Он сравнил эпидситуацию в Украине и Польше, отметив схожесть сценариев распространения вируса.

Также он допустил, что карантин может быть отменен преждевременно в случае стремительного снижения заболеваний.

Кроме того, в рамках ослабления карантина Министерство здравоохранения подготовило рекомендации по восстановлению работы общественного транспорта.

Впрочем, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация в восьми регионах не позволяет запустить транспорт. Он также пояснил, что в этих областях на сегодня делается очень мало тестов на коронавирус.