В Україні продовжать карантин до 31 серпня

Кабінет міністрів України сьогодні прийме рішення про продовження карантину в Україні до серпня. МОЗ розробив постанову.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, сьогоднішнє рішення удосконалить принципи адаптивного карантину.

"У нас планується продовження адаптивного карантину до 31 серпня. Ми всі бачимо, що такий підхід до карантинних заходів дозволяє контролювати рівень захворюваності в Україні", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що щоденно в Україні проводять від 20 до 30 тисяч тестів.

"Скоро ми дійдемо до позначки 1 млн тестів з початку епідемії", - сказав він.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що МОЗ готував проект постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць.

Раніше джерела видання повідомляли, що цього тижня Кабінет міністрів розгляне відповідне рішення.

Крім того, повідомлялось, що адаптивний карантин у Києві можуть продовжувати ще півтора року - до 2022.

Зазначимо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що колективного імунітету до COVID-19 немає ні в Україні, ні де-небудь у світі.

Нагадаємо, станом на 22 липня в Україні фіксують різкий ріст кількості нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей.