Карантин в Україні можуть продовжити на наступному тижні

Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)

Карантин можуть продовжити ще на місяць

Карантин в Україні можуть продовжити ще на місяць. Наступного тижня Кабінет міністрів розгляне відповідне рішення.

Про це РБК-Україна повідомило джерело.

"Кабмін розгляне питання продовження карантину на наступному тижні. Не в цю середу. Приблизно на місяць", - повідомило джерело.

В Україні зараз діє адаптивний карантин. Він передбачає, що кожен регіон може послаблювати заходи залежно від ситуації на місці.

Нагадаємо, минулого разу карантин продовжили 17 червня, він буде діяти мінімум до 31 липня.

Раніше МОЗ констатували поліпшення ситуації з коронавірусом. Вже кілька днів кількість нових випадків коливається у межах 600.

За станом на сьогодні, 7 регіонів України не готові послабити обмеження через погані показники захворюваності на COVID-19.