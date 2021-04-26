Тепліше, ніж зазвичай: прогноз Укргідрометцентру на травень
У травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.
Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується у західних областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на решті території 28-50 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
Дані багаторічних спостережень свідчать, стійкий перехід середньої добової температури повітря через 15 градусів тепла у бік підвищення, що є кліматичним показником початку літа, відбувається переважно у другій (на Закарпатті та півдні - у першій) декаді травня.
Зазвичай середня місячна температура повітря становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах 7-12 градусів тепла.
Абсолютний мінімум температури повітря становить 0-6 градусів морозу, в Карпатах та на північному сході до 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів місцями 0-3 градусів тепла.
"Заморозки відмічено у першій половині місяця в Україні, у другій половині травня - у північних, центральних, східних областях та в Карпатах", - йдеться в повідомленні.
Абсолютний максимум температури повітря - 31-37 градусів тепла, на півдні Одещини, у Луганській області та в Криму до 38-39 градусів, в горах 22-30 градусів тепла.
Середня місячна кількість опадів складає 22-60 мм, у західних, Вінницькій областях, в горах Криму 62-81 мм, на Прикарпатті та в Карпатах 85-148 мм.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, до кінця квітня в Україні переважатиме прохолодна погода, часом з дощами та грозами. Потепління можливе лише на початку травня.
Відзначимо, температура в Києві 1 квітня піднялася до рекордних показників. Середньодобова температура повітря в Києві 1 квітня становила 14,1 градусів тепла. Це на 1,1 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 2002 року.