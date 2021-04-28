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Заморозки не відступають: в Україні прогнозують похолодання

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 11:56
Заморозки не відступають: в Україні прогнозують похолодання Фото: заморозки в Україні не відступають (pixabay.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Заморозки в Україні будуть ще вночі 29 квітня. В деяких регіонах температура повітря опуститься до -5.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Завтра вночі в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3 (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Сьогодні у всіх областях мінлива хмарність. Температура повітря вдень у західних областях складе +10+16, а вночі -1-3. На півночі країни завтра вдень буде +10+13, а вночі -1-3.

Нагадаємо, в Україні оголошено помаранчевий рівень небезпеки через заморозки.

Раніше повідомлялось, що потепління в Україну прийде у четвер. Температура повітря підніметься у всіх регіонах до +19.

Зазначимо, в Україні протягом тижня спостерігатиметься мінлива погода. Тільки вкінці тижня очікується покращення погоди. Хоча у п'ятницю будуть дощі з грозою.

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