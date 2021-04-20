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Коли в Україну прийде потепління: прогноз Укргідрометцентру

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 13:48
Коли в Україну прийде потепління: прогноз Укргідрометцентру Фото: потепління в Україні очікується 1 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До кінця квітня в Україні переважатиме прохолодна погода, часом з дощами та грозами. Потепління можливе лише на початку травня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала.

Як зазначила синоптик, на цьому тижні в Україні очікується короткочасне потепління, коли в четвер, 22 квітня, температура в Києві підніметься до 16 градусів.

"Але вже в п’ятницю-суботу температура почне знижуватися, і вже найближчі вихідні буде значно прохолодніше, температура - 8-10 градусів", - сказала вона.

Хала повідомила, що прохолодна погода протримається орієнтовно до наступної середи, 28 квітня, після чого температура може почати підвищуватися - до 15-17 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, на поточному тижні в Україні очікуються короткочасні дощі, які припиняться на вихідних. Дощі знову можливі на початку наступного тижня.

Нагадаємо, температура в Києві 1 квітня піднялася до рекордних показників. Середньодобова температура повітря в Києві 1 квітня становила 14,1 градусів тепла. Це на 1,1 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 2002 року.

Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.

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