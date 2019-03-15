У ЦВК спрогнозували, скільки військових на Донбасі проголосують на спецдільницях

Фото: на виборах 2019 зможуть проголосувати військові на передовій (facebook.com/28brigade)

На виборах 2019 можуть проголосувати 47 тис. військових у зоні ООС

На виборах 2019 на спеціальних дільницяху зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі можуть проголосувати 47 тис. військових. Про це на прес-конференції заявив член ЦВК Михайло Вербенський, передає кореспондент РБК-Україна.

Вербенський нагадав, що напередодні ЦВК ухвалила рішення про створення спеціальних дільниць в зоні проведення ООС для голосування військовослужбовців.

"Орієнтовна кількість - 47 тисяч виборців. Ці військові не можуть залишати позиції та частини, щоб проголосувати на звичайних дільницях. Протоколи будуть здаватися в окружну комісію на тій території, як зазвичай", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК вирішила створити 80 спецдільниць для голосування військових на Донбасі.

До цього стало відомо, що ЦВК сформувала всі дільничні комісії в закордонному виборчому окрузі. Зокрема, в цьому окрузі налічується 101 виборча дільниця, які розташовані в посольствах і консульствах України. Найбільше їх у Німеччині - 5, по 4 - у США, Польщі, Італії, по 3 дільниці - в Канаді, Іспанії та Туреччині.