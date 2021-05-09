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В Україні передбачили декрет для чоловіків: як це працює

Новость на русском → Україна, Неділя 09 травня 2021 08:18
В Україні передбачили декрет для чоловіків: як це працює Фото: для чоловіків в Україні передбачили декретну відпустку (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

В Україні для чоловіків передбачили декретну відпустку. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Раніше можливість йти в декретну відпустку була тільки у матерів. Цей закон вводить новий вид відпустки - одноразова при народженні дитини тривалістю до 14 днів, яка оплачується роботодавцем. Відпустку надаватимуть комусь одному з родичів дитини:

  • батькові, навіть якщо він не одружений на матері дитини, але проживає разом з нею;
  • бабусі чи дідусю;
  • іншим повнолітнім родичам дитини.

Передбачено і право працівників обох статей, що мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.

Як повідомлялося, в четвер законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в середині квітня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №3695 про забезпечення рівних можливостей матері і батька по догляду за дитиною. "За" проголосували 269 парламентаріїв.

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