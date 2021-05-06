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В Україні зрівняли чоловіків і жінок у праві на декретну відпустку: Зеленський підписав закон

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 18:27
В Україні зрівняли чоловіків і жінок у праві на декретну відпустку: Зеленський підписав закон Фото: чоловік з дитиною (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

В Україні зрівняли чоловіків і жінок у праві на декретну відпустку. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про це повідомила прес-служба офісу президента.

Зазначається, що глава держави підписав "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною", який Верховна Рада прийняла 15 квітня 2021 року.

Закон покликаний забезпечити рівні можливості чоловіків і жінок у праві на декретну відпустку по догляду за дитиною. Раніше таку можливість мали тільки матері. "Таким чином закріпився дискримінаційний підхід, згідно з яким право батька або інших родичів на відпустку по догляду за дитиною було похідним від права матері, тобто тільки мати могла делегувати право на декрет іншим", - уточнили в ОП.

Підписаний президентом закон вводить новий вид відпустки - одноразову при народженні дитини тривалістю до 14 днів, яка оплачується роботодавцем. Він надається комусь одному з родичів дитини:

  • батькові, навіть якщо він не одружений на його матері, але проживає спільно з нею;
  • бабусі чи дідусеві;
  • іншим повнолітнім родичам дитини.

Документ також встановлює право працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.

"Цей закон дозволить створити передумови для посилення ролі батька у вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні", - резюмували в ОП.

Нагадаємо, в середині квітня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 3695 про забезпечення рівних можливостей матері і батька по догляду за дитиною. "За" проголосували 269 парламентаріїв.

Зазначимо, за основу цей закон Рада прийняла на початку грудня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, наприкінці вересня Кабінет Міністрів змінив порядок відшкодування вартості послуги"муніципальна няня".

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