Грози та похолодання: якою буде погода наступного тижня

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

У Києві буде переважно сонячно

Наступного тижня погода в Україні буде дощовою на заході та спекотною на півдні. Температура повітря місцями підніметься до +30 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 20 липня

Тиждень розпочнеться з грозових дощів у західних та південних областях. На решті території буде сухо та малохмарно. Температура повітря на заході коливатиметься від +23 до +27 градусів, у центрі, на сході та півночі від +25 до +29 градусів. На півдні повітря нагріється до +28...+32 градусів. Вночі прогнозують від +14 до +20.

Прогноз на 21 липня

У вівторок опади відступлять з південних областей, але поширяться на Житомирську, Вінницьку, Київську та Чернігівську області. На заході утримаються дощі з грозами, термометри там покажуть від +22 до +26 градусів. На решті території температура коливатиметься від +25 до +29 градусів, а на півдні від +27 до +31.

Прогноз на 22 липня

У середу дощі з грозами збережуться лише на Прикарпатті та Закарпатті, а на решті території країни буде сухо та сонячно. У західних та північних областях похолодає до +19...+24 градусів. У центральних та східних областях прогнозують від +25 до +29 градусів, на півдні - від +27 до +31.

Прогноз на 23 липня

У четвер опадів в Україні не прогнозують, погода буде малохмарною в усіх регіонах. При цьому у західних, північних та частині центральних областей похолодає: синоптики очікують від +21 до +23 градусів. На решті території термометри покажуть від +24 до +29. Вночі прогнозують від +10 до +20.

Прогноз на 24 липня

Напередодні вихідних на заході та півночі збережеться прохолода: термометри коливатимуться від +21 до +25 градусів. У решті областей прогнозують від +23 до +27 градусів, на півдні до +29. Вночі буде також прохолодно: від +10 до +20.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозували дощову погоду на заході та спеку до +32 градусів на півдні.