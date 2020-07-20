Дощі на заході та півдні до +32: погода в Україні на сьогодні

Фото: дощ (РБК-Україна)

У половині областей сьогодні будуть дощі

Погода в Україні у понеділок, 20 липня, буде дощовою на заході та півдні, а в решті частини країни буде сухо. У південних областях повітря прогріється до +32.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Так, в денний і нічний час доби на заході очікуються дощі без гроз, буде від +23 до +27 тепла, вночі від +13 до +16 градусів. Вітер по Україні від 5 до 10 метрів за секунду.

У південно-східних областях буде тепліше. Вдень очікується від +25 до +32 тепла, а вночі від +14 до +20 градусів. При цьому очікуються дощі в Херсонській, Одеській, Миколаївській областях, а також в Криму.

У центральних і північних областях температура повітря від +24 до +27 тепла, а вночі подекуди опуститься до +14 +17 градусів.

Фото: погода в Україні на 20 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У столиці та Київській області сьогодні тепло і сонячно, може бути помірна хмарність. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +28 тепла, а вночі буде в межах +15 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 20 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, на наступного тижня погода в Україні буде дощовою на заході та спекотною на півдні: температура повітря місцями підніметься до +30 градусів.