В ДСНС попередили про загрозу паводків в Україні

Фото: повені на заході України (dsns.gov.ua)

Очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1 метра

Сьогодні у західних областях України очікуються підвищення рівнів води. Це пов'язано із сильними опадами в регіоні.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних сиуацій (ДСНС).

Так, вночi 20 липня в мiсцях проходження сильних злив на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок Закарпатської області очікується швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-0,8метра.Також прогнозують пiдтоплення понижених мiсць, особливо в населених пунктах,, та утворення локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженого грунту.

Крім того, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано- Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1 метра.

Річка Прип'ять в створi поста Рiчиця та на річки Стохiд в створi поста Любешiв (Волинська область) буде утримуватись перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.

20-21 липня, у зв'язку з очікуваними опадами, в басейнах Прута, Сірету очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 0,2-0,7 метра, без негативних наслідків.

Як відомо, в червні-липні негода і сильні зливи пошкодили інфраструктуру в сотнях населених пунктів на заході України.

РБК-Україна писало, що станом на 18 липня, через паводки на заході України залишаються пошкодженими понад 500 кілометрів доріг і 213 мостів.