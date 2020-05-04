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Повалені дерева та затоплені вулиці: наслідки непогоди в Чернівцях

Новини » Надзвичайні події     04.05.2020 - 14:44
Повалені дерева та затоплені вулиці: наслідки непогоди в Чернівцях
Фото: наслідки негоди в Чернівцях (acc.cv.ua/news)

Деякими вулицями рух обмежений через повалені дерева

Через негоду у Чернівцях та області попадали дерева та пошкоджені будівлі, рух на деяких вулицях обмежений. Про це повідомляє місцеве видання АСС.

Зокрема, на вулиці Лисенка дерево впало на дорогу, заблокувавши проїзд автівкам. Також дерево пошкодило паркан Чернівецької спеціальної школи-інтернату №2.

Як зазначається, завали дерева досі прибирають, рух вулицею обмежено.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оголосили штормове попередження, а також грозу та град.

Зазначимо, Центральна геофізична обсерваторія повідомила, що середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 9,9 градусів тепла, що на 1,2 градусів вище за кліматичну норму.

Цьогорічний квітень залишиться у літописі погоди з пиловою бурею, яка спостерігалась 16 квітня і викликала підвищений рівень забруднення повітря, а також дощовим рекордом 26 числа, коли вперше з 1891 року у столиці випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше ніж було цього дня в 1987 році.

В УкрГідрометцентрі раніше прогнозували, що погода 4 травня буде дощова та з грозами по всій території країни, у східних областях очікується до +25 градусів. Загалом в Україні будуть дощі та грози весь тиждень.

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