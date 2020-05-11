ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Карпатах випало до півметра снігу

Новини » Надзвичайні події     11.05.2020 - 15:44
У Карпатах випало до півметра снігу
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Подекуди висота снігу в Карпатах сягає 50 см

Станом на понеділок, 11 травня, висота снігового покриву в Карпатах подекуди сягає півметра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр Facebook.

За даними синоптиків, станом на 9 ранку на сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становить 0-50 сантиметрів. Температура повітря досягає 12,4 градуса, вітер південно-східний 2-4 м/с, хмарно.

У Карпатах випало до півметра снігу

"Висота снігового покриву становить 0-50 см, покрита 20%, сніг старий, злежаний", - зазначено в повідомленні.

Також до 20 см снігу зафіксували на Драгобраті.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря 8,3 градуса. Висота снігового покриву становить 19 см", - інформують в Українському гідрометцентрі.

Нагадаємо, в найближчі два дні погода в Україні буде несприятливою, очікуються заморозки і шквали вітру, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, у середу, 13 травня, в західних областях варто очікувати заморозки в повітрі до -3 градусів, у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, очікуються заморозки на грунті до -5 градусів.

Як писало РБК-Україна, раніше синоптики попереджали про грозові дощі і похолодання на більшості території України.

Теги Новини України ГідрометцентрснегКарпаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся