ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ попередила контрабанду медичних халатів на понад мільйон гривень

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 11:38
СБУ попередила контрабанду медичних халатів на понад мільйон гривень
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Майже 40 тисяч медичних халатів намагались вивезти українці до ЄС

Служба безпеки попередила спробу незаконного вивезення з України масштабної партії медичних халатів, заборонених до експорту через карантинні обмеження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що автомобіль з контрабандою прямував до однієї з країн Європейського союзу, зловмисників затримали на митному посту "Ягодин" Волинської митниці.

"Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна. Організатори оборудки намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, вартість затриманої партії медичних халатів становить майже 42 тис. євро (понад 1,2 млн гривень).

Раніше повідомлялося, що СБУ попередила вивезення 80 тис. респіраторних масок також до однієї з країн Європейського союзу. Орієнтовна вартість конфіскованих респіраторів становила понад 3,4 млн гривень.

Нагадаємо, за словами голови української митниці Максима Нефьодова, у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі медичні маски стали більш популярним товаром для контрабанди, ніж сигарети.

До кінця дня всі регіони будуть забезпечені тестами на коронавірус, - МВС Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 23 березня
Новини України Служба безпеки УкраїниконтрабандаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся