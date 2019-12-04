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В Україні з'являться Держагентства у сфері мистецтва, культури і спорту

Новини » Політика     04.12.2019 - 11:45
В Україні з'являться Держагентства у сфері мистецтва, культури і спорту
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Агентства будуть координуватися Кабінетом міністрів

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення кількох агентств у сфері мистецтва, культури і спорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

Повідомляється, що на засіданні уряду прийнято рішення про створення таких структур:

  • Держагентство з питань мистецтва (буде знаходитися за адресою Київ, вул. Грінченка, 1);
  • Держагентство з питань мистецької освіти (вул. Івана Франка, 19);
  • Держагентство розвитку молоді і громадянського суспільства (вул.. Еспланадна, 42);
  • Держагентство спорту (вул. Еспланадна, 42);
  • Держагентство з розвитку туризму (вул. Івана Франка, 19);
  • Держінспекція з культурної спадщини (вул. Ярославів Вал, 36);
  • Державна служба охорони культурної спадщини (вул. Ярославів Вал, 36).

Всі ці органи будуть координуватися Кабінетом міністрів через Міністерство культури, молоді і спорту.

Фото: постанова про створення нових органів

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що телеканал для жителів районів окупованого Донбасу буде запущений в лютому 2020 року. За його словами, мовлення цього телеканалу буде здійснюватися тільки на території Донбасу. Він створюється на базі UATV, мовлення буде українською і російською мовами.

Зазначимо, раніше також в Мінкульті презентували основні пункти нового закону про медіа.

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