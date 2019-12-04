В Украине появятся Госагентства в сфере искусства, культуры и спорта

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Агентства будут координироваться Кабинетом министров

Кабинет министров Украины принял решение о создании нескольких агентств в сфере искусства, культуры и спорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

Сообщается, что на заседании правительства приняты решения о создании следующих структур:

Госагентство по вопросам искусства (будет находиться по адресу Киев, ул. Гринченко, 1);

Госагентство по вопросам художественного образования (ул. Ивана Франко, 19);

Госагентство развития молодежи и гражданского общества (ул. Эспланадная, 42);

Госагентство спорта (ул. Эспланадная, 42);

Госагентство по развитию туризма (ул. Ивана Франко, 19);

Госинспекция по культурному наследию (ул. Ярославов Вал, 36);

Государственная служба охраны культурного наследия (ул. Ярославов Вал, 36).

Все эти органы будут координироваться Кабинетом министров через Министерство культуры, молодежи и спорта.

Фото: постановление о создании новых органов

Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что телеканал для жителей районов оккупированного Донбасса будет запущен в феврале 2020 года. По его словам, вещание этого телеканала будет осуществляться только на территории Донбасса. Он создается на базе UATV, вещание будет на украинском и русском языках.

Отметим, ранее также в Минкульте презентовали основные пункты нового закона о медиа.