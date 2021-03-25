В Україні з'явиться загальнодержавна кризова "гаряча лінія": навіщо вона потрібна

В Україні презентували концепцію загальнодержавної кризової "гарячої лінії". Відповідний проект розпорядження найближчим часом винесуть на засідання Кабінету міністрів.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму Telegram.

"Для оперативного та вчасного інформування населення України функціонал Урядового контактного центру буде розширено: для всіх центральних органів виконавчої влади з’являється можливість використання такої додаткової опції роботи УКЦ як кризова "гаряча лінія", - зазначив міністр.

Зазначено, що у разі виникнення кризової ситуації населення будуть оперативно інформувати офіційними даними Кабміну.

"Громадяни отримують можливість безпосередньо та швидко з урядового першоджерела дізнаватися повну та достовірну інформацію. Наявність інформаційної кризової лінії є надзвичайно важливим засобом протидії поширенню різноманітних фейків", - сказано у повідомленні.

Відповідний проект розпорядження представлять найближчим часом на розгляд уряду.

Нагадаємо, колишній заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін вважає, що потрібно вводити санкції за фейки. Саме державні органи вводити покарання за фейки не можуть апріорі.

Як писало РБК-Україна, в Україні запустять Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який буде боротися з фейками.

Крім того, Центр протидії дезінформації буде оцінювати медійні загрози й показувати, які фейки поширюються в українському інформаційному просторі.