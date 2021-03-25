ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні з'явиться загальнодержавна кризова "гаряча лінія": навіщо вона потрібна

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 16:26
В Україні з'явиться загальнодержавна кризова "гаряча лінія": навіщо вона потрібна Фото: Олег Немчінов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні презентували концепцію загальнодержавної кризової "гарячої лінії". Відповідний проект розпорядження найближчим часом винесуть на засідання Кабінету міністрів.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму Telegram.

"Для оперативного та вчасного інформування населення України функціонал Урядового контактного центру буде розширено: для всіх центральних органів виконавчої влади з’являється можливість використання такої додаткової опції роботи УКЦ як кризова "гаряча лінія", - зазначив міністр.

Зазначено, що у разі виникнення кризової ситуації населення будуть оперативно інформувати офіційними даними Кабміну.

"Громадяни отримують можливість безпосередньо та швидко з урядового першоджерела дізнаватися повну та достовірну інформацію. Наявність інформаційної кризової лінії є надзвичайно важливим засобом протидії поширенню різноманітних фейків", - сказано у повідомленні.

Відповідний проект розпорядження представлять найближчим часом на розгляд уряду.

Нагадаємо, колишній заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін вважає, що потрібно вводити санкції за фейки. Саме державні органи вводити покарання за фейки не можуть апріорі.

Як писало РБК-Україна, в Україні запустять Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який буде боротися з фейками.

Крім того, Центр протидії дезінформації буде оцінювати медійні загрози й показувати, які фейки поширюються в українському інформаційному просторі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Кабінет Міністрів України горячая линия
NEWS
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"