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Ткаченко розповів, чим буде займатись центр протидії дезінформації в Україні

Новость на русском → Україна, Середа 10 березня 2021 11:42
Ткаченко розповів, чим буде займатись центр протидії дезінформації в Україні Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Центр протидії дезінформації в Україні, який презентують наприкінці березня, буде протидіяти міжнародній дезінформації, оцінювати медійні загрози та показувати, які фейки розповсюджуються в інформаційному просторі.

Про це під час форуму "Україна 30" заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Він заявив, що 11 березня буде велика презентація проекту. "Можу зробити невеличкий тізер. Мова йде про створення великого міжнародного центру", - сказав міністр, додавши, що власне роботу цього центру буде презентовано вже наприкінці березня.

"Там мова йде в першу чергу про медійні загрози. Ми будемо моніторити ситуацію, показувати, які фейки розповсюджуються в інформаційному просторі. Центр протидії міжнародний дезінформації, про який говорив президент, буде лише однією із частинок цього великого центру, який буде працювати над іншими різними викликами", - пояснив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував, що в Україні незабаром запустять центр протидії дезінформації. Він повинен почати роботу найближчим часом.

За його словами, в майбутньому центр "повинен стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі".

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