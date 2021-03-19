В Україні з'явиться Центр боротьби з фейками. У нього вже є керівниця

В Україні запустять Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який боротиметься з фейками. Центр буде діяти при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Про це йдеться на сайті Мінкульту .

Очолить цей центр керівниця групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру Любов Цибульська. Вона також є радницею з протидії інформаційним загрозам міністра закордонних справ України.

"Серед основних напрямків її роботи - дослідження російської дезінформації, вивчення основних наративів російської пропаганди та механізмів їхнього впливу на аудиторії, вивчення російських інформаційних операцій в Україні та на Заході", - розповіли в Мінкульті.

Як зазначили в міністерстві, презентація напрямків діяльності та програм Центру боротьби з фейками запланована на кінець березня 2021 року.

"Я прагну ... допомогти державі зі стратегічними комунікаціями - чіткими, зрозумілими та скоординованими. Окремим своїм завданням бачу постійне інформування не лише української, а й міжнародної спільноти про агресію Росії та роботу над посиленням санкцій проти агресора", - заявила Цибульська.