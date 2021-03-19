В Україні з'явиться Центр боротьби з фейками. У нього вже є керівниця
В Україні запустять Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який боротиметься з фейками. Центр буде діяти при Міністерстві культури та інформаційної політики.
Про це йдеться на сайті Мінкульту.
Очолить цей центр керівниця групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру Любов Цибульська. Вона також є радницею з протидії інформаційним загрозам міністра закордонних справ України.
"Серед основних напрямків її роботи - дослідження російської дезінформації, вивчення основних наративів російської пропаганди та механізмів їхнього впливу на аудиторії, вивчення російських інформаційних операцій в Україні та на Заході", - розповіли в Мінкульті.
Як зазначили в міністерстві, презентація напрямків діяльності та програм Центру боротьби з фейками запланована на кінець березня 2021 року.
"Я прагну ... допомогти державі зі стратегічними комунікаціями - чіткими, зрозумілими та скоординованими. Окремим своїм завданням бачу постійне інформування не лише української, а й міжнародної спільноти про агресію Росії та роботу над посиленням санкцій проти агресора", - заявила Цибульська.
Нагадаємо, в Україні створили Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони. Планувалося, що центр почне працювати з 16 березня. До цього центру хочуть долучити представників української розвідки.
Очікується, що Центр протидії дезінформації буде оцінювати медійні загрози та показувати, які фейки поширюються в українському інформаційному просторі.